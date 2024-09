Lenkerin (80) verlor in Thônex bei Genf Kontrolle über Fahrzeug In Gruppe von Kindern gefahren – sechs Verletzte

Eine 80-jährige Automobilistin ist am Samstagmorgen in Thônex bei Genf in eine Gruppe von Kindern gefahren und hat dabei zwei von ihnen sehr schwer verletzt. Insgesamt wurden bei dem Unfall fünf Kinder und die Fahrzeuglenkerin verletzt.