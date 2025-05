Leichter Rückgang Arbeitslosenquote sinkt im April auf 2,8 Prozent

Die Arbeitslosenquote in der Schweiz ist im April 2025 leicht auf 2,8 von 2,9 Prozent im März gesunken. Saisonbereinigt wies das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag eine unveränderte Quote von ebenfalls 2,8 Prozent aus.

Publiziert: 07:50 Uhr | Aktualisiert: 08:15 Uhr