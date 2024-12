Lawinendrama in Österreich Skifahrer befreit sich in Österreich selbst aus Lawine

Ein 40-jähriger Mann hat sich am Weihnachtstag in Lech in Österreich aus einer Lawine befreit. Nur seine linke Hand ragte aus dem Schnee, während seine Partnerin Hilfe rief. Der Mann konnte sich selbst ausgraben und blieb unverletzt.