Seit Mittwochmorgen gilt im ganzen Kanton Wallis die zweithöchste Gefahrenstufe 4 (gross). Grund sind der viele Neu- und Triebschnee – es ist mit «sehr grossen» Lawinen zu rechnen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Viel Neuschnee und Triebschnee über einer schwachen Altschneedecke sorgten dafür, dass Lawinen an vielen Stellen leicht ausgelöst werden oder spontan abgehen könnten, heisst es im aktuellen Lawinenbulletin. Mit Neuschnee und starkem Wind steige die Lawinengefahr im Tagesverlauf an. Es seien im Gefahrengebiet sehr grosse Lawinen zu erwarten.

Exponierte Teile von Verkehrswegen sind gemäss Lawinenbulletin gefährdet. Für Touren und Variantenabfahrten abseits gesicherter Pisten seien die Verhältnisse ungünstig.

Für den Alpenraum vom Berner Oberland bis Graubünden gilt gemäss Lawinenbulletin die Stufe 3 erheblich.