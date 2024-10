Das Selbstbildnis des Schweizer Malers Franz Gertsch wird kommende Woche in London versteigert. Es handelt sich dabei um das einzige Selbstporträt im autorisierten Werk des Künstlers.

Franz Gertschs Selbstporträt kommt in London unter den Hammer

Das Selbstbildnis des Künstlers Franz Gertsch aus dem Jahr 1980 wird in London versteigert. Sein Wert wird auf drei Millionen Pfund geschätzt. Foto: Handout: Auktionshaus Christie's

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Wert des Kunstwerks wird auf bis zu drei Millionen Britische Pfund geschätzt, wie das Auktionshaus Christie's am Dienstag mitteilte. Es ist 2,5 auf 3,9 Meter gross. Franz Gertsch hat es 1980 gemalt. Nur selten kämen Werke von Franz Gertsch auf den Markt, besonders in dieser Grössenordnung und Qualität, heisst es in der Mitteilung weiter.

Der 2022 verstorbene Künstler ist bekannt für seine fotorealistischen Kunstwerke. Gertsch machte sich zunächst einen Namen mit seinen Holzschnitten, ehe er in den späten 1960er-Jahren zu seiner charakteristischen Technik fand. Er vergrösserte Fotografien mit Diaprojektionen und verwandte diese als Grundlage für seine grossformatigen Gemälde. Zwischen 1969 und 2005 schuf er 63 grössere Werke, wie Christie's weiter schrieb.