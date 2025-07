Im Kunstmuseum Bern findet wieder zusammen, was seit 1933 getrennt ist: ein Kirchner-Gemälde reist aus dem deutschen Bundeskanzleramt nach Bern und ist dort in der Ausstellung «Kirchner x Kirchner» zusammen mit seinem Pendant zu sehen.

Kirchner-Gemälde kommt aus dem Kanzleramt in Berlin nach Bern

Kirchner-Gemälde kommt aus dem Kanzleramt in Berlin nach Bern

Das Monumentalgemälde «Sonntag der Bergbauern» von Ernst Ludwig Kirchner ziert eigentlich den Kabinettssaal im Bundeskanzleramt im Berlin. Ab Mitte September wird es im Kunstmuseum Bern zu sehen sein. Foto: Bergmann, Guido

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Sonntag der Bergbauern» heisst das Werk. Es ist ein Teil eines monumentalen Bilderpaars. Sein Pendant ist «Alpsonntag. Szene am Brunnen», das zur Sammlung des Kunstmuseums gehört. Die beiden Bilder wurden 1933 in der Kunsthalle Bern letztmals zusammen gezeigt, in der damals umfangreichsten Retrospektive zu Lebzeiten von Ernst Ludwig Kirchner (1880-1938).

Einem breiten Publikum ist «Sonntag der Bergbauern» als Hintergrund bekannt. Es hängt im Kabinettssaal der Deutschen Regierung und ist häufig in den deutschen Nachrichten zu sehen.

Dem Kunstmuseum Bern ist es nun gelungen, dieses Bild als Leihgabe zu bekommen. Es sei «eine sehr grosse Ehre», heisst es in einer Mitteilung von Mittwoch. Die Ausstellung «Kirchner x Kirchner» (12.9.2025–11.1.2026) zeigt 65 Werke des Künstlers.