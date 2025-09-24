Eine Rundumprojektion zeigt neu in einem Obwaldner Kloster das Leben von Niklaus von der Flüe und seiner Frau Dorothee. Versprochen wird ein immersives Erlebnis, das Geschichte, Kunst und Technologie verbindet.

Immersive Lichtshow zeigt in Kloster das Leben von Bruder Klaus

1/2 "Niklaus & Dorothee Alive" zeigt das Leben und das Vermächtnis von Bruder Klaus und seiner Gattin Dorothee Wyss. Foto: URS FLUEELER

«Niklaus & Dorothee Alive» ist im Lumeum, in der ehemaligen Schwimmhalle des Klosters Bethanien in St. Nikausen OW, zu sehen. Die Erarbeitung des Projekts dauerte fünf Jahre und kostete zwei Millionen Franken. Verantwortlich ist der Filmer Silvère Lang, der das Gästehaus Bethanien betreibt.

Basis der Schau sind über hundert Gemälde des Franzosen Olivier Desvaux. Mit Hilfe von 24 Laserbeamer werden sie animiert und als Geschichte auf 365 Quadratmeter im 360-Grad-Format projiziert. Die Bilder werden dabei von Musik unterlegt.

Gezeigt werden wichtige Stationen aus dem Leben und Wirken von Bruder Klaus und seiner Gattin Dorothee Wyss. Themen der Lichtprojektion seien Verantwortung, Familie, gesellschaftliche Umbrüche und Frieden, teilten die Verantwortlichen am Mittwoch mit.

St. Niklausen und das Dominikanerinnenkloster Bethanien liegen nur unweit von Flüeli-Ranft, wo Niklaus von Flüe von 1467 bis 1487 als Einsiedler lebte. Er gilt als Friedensstifter und wurde 1947 heilig gesprochen.