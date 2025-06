In seiner vierten Ausgabe bespielt Basel Social Club seit Sonntag drei ehemalige barocke Privatbank-Villen mitten im Basler Stadtzentrum. In über 100 Räumen sind rund 500 Werke von berühmten und aufkommenden Künstlerinnen und Künstler zu sehen.

Musik-Performance im Basel Social Club. Foto: GEORGIOS KEFALAS

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es ist ein Kunstkosmos ohne Grenzen, der sich in den edlen Salons, der lauschigen Innenhöfen, den Abstellkammern und Treppenhäusern ausbreitet. Werke berühmter Künstlerinnen und Künstler wie Pablo Picasso, Marcel Duchamp, Jean Tinguely und Jenny Holzer treffen auf Arbeiten von aufstrebenden Newcomern aus aller Welt.

Die Räume werden zudem von zahlreichen Performance-Einlagen belebt: Es gib verschiedene Bars, eine Sauna und sogar eine Coiffeur-Ecke sowie eine Blutbank, die vom Blutspendezentrum beider Basel des Schweizerischen Roten Kreuzes betrieben wird.

Die Basler Künstlerin und Kuratorin Hannah Weinberger sagte zum Auftakt, dass auch bei dieser Ausgabe der Ort den Inhalt bestimmt habe. So haben nicht wenige Künstlerinnen und Künstler Werke beigetragen, die sich in den ehemaligen Bank-Räumlichkeiten mit Geld auseinandersetzen. Um Geld geht es am Spieltisch, den das Grand Casino Basel eingerichtet hat.

Der Basel Social Club hat sich als Initiative von Basler Galerien und Künstlerinnen zum international gefeierten Kunstevent am Rande der Kunstmesse Art Basel gemausert. Mit von der Partie sind mittlerweile Galerien aus der ganzen Welt.

Angefangen hatte es 2022 in einer leerstehenden Villa auf dem Basler Nobelhügel Bruderholz. Es folgte ein massiv vergrösserter Event in den Hallen der ehemaligen Mayonnaisen- und Kaffeeersatz-Fabrik Thomi+Franck und eine Openair-Ausgabe auf dem Bruderholz.

Der Basel Social Club an der Rittergasse in unmittelbarer Nähe zum Basler Münster ist bis Samstag jeweils von 14.00 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Der Eintritt ist frei.