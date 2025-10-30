Frankreichs Wirtschaft hat im Sommer unerwartet kräftig zugelegt. Im dritten Quartal 2025 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mitteilte.

Getrieben wurde Frankreichs Wirtschaftswachstum im Sommer vor allem vom Aussenhandel. (Archivbild) Foto: P PLISSON

Darum gehts Das Wachstum übertraf Prognosen und Analystenerwartungen mit 0,9 Prozent

Der Aussenhandel trieb das Wachstum stärker als die Binnennachfrage an

Die Exporte stiegen im dritten Quartal um 2,2 Prozent

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Wachstum übertraf sowohl die ursprüngliche Insee-Prognose von 0,3 Prozent als auch die Erwartungen von Analysten, die im Schnitt nur mit einem Plus von 0,2 Prozent gerechnet hatten.

Getrieben wurde die Expansion vor allem vom Aussenhandel: Die Exporte nahmen zwischen Juli und September um 2,2 Prozent zu, während die Binnennachfrage nur um 0,3 Prozent wuchs. Im Jahresvergleich erhöhte sich die Wirtschaftsleistung um 0,9 Prozent – ebenfalls stärker als die erwarteten 0,6 Prozent.

Seit Jahresbeginn hat sich das Wachstum der zweitgrössten Volkswirtschaft der Eurozone schrittweise beschleunigt: Nach einem Plus von 0,1 Prozent im ersten und 0,3 Prozent im zweiten Quartal setzte sich der Aufwärtstrend fort. Ende 2024 hatte die Wirtschaft noch stagniert.

Wirtschaftsminister Roland Lescure sprach von «einer bemerkenswerten Leistung». Trotz politischer Turbulenzen und globaler Unsicherheiten investierten französische Unternehmen, exportierten und liessen das Land vorankommen, erklärte Lescure der Nachrichtenagentur AFP.