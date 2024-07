Kommende Woche Grösstes Stegosaurus-Skelett soll in New York versteigert werden

Das grösste jemals gefundene Stegosaurus-Skelett soll in der kommenden Woche in New York versteigert werden. Das schätzungsweise etwa 150 Millionen Jahre alte Fossil wurde am Mittwoch (Ortszeit) von Sotheby's in der US-Metropole ausgestellt.