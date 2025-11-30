DE
Home
News
Auto knallt in Lichtsignal-Anlage, der Fahrer stirbt
Kollison mit Lichtanlage
Ein Toter und zwei Verletzte bei Crash im Aargau
Ein Toter und zwei Verletzte bei Crash im Aargau. Der Fahrer stirbt, die beiden Mitfahrer werden schwer verletzt.
Publiziert: 12:05 Uhr
|
Aktualisiert: 12:13 Uhr
Teilen
