Kollison mit Lichtanlage
Ein Toter und zwei Verletzte bei Crash im Aargau

Ein Toter und zwei Verletzte bei Crash im Aargau. Der Fahrer stirbt, die beiden Mitfahrer werden schwer verletzt.
Publiziert: 12:05 Uhr
Aktualisiert: 12:13 Uhr
