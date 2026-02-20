Glückspilz holt 5 Jahre lang 2222 Franken pro Monat

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein Glückspilz in Frankreich erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die Zahlen 8, 10, 13, 36, 37 und 38 getippt. Es fehlte die Traumzahl 4. Den Hauptgewinn holte deshalb niemand.

In der Schweiz, einem der acht Eurodreams-Länder, wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten, wie Swisslos weiter mitteilte.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt.