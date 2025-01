Tragödie in Südchile: Mindestens sechs Menschen sterben, als ein überladenes Touristenboot im Río Negro kentert. Der Kapitän wurde festgenommen. Viele Passagiere trugen keine Rettungswesten. Die Nationalitäten der Opfer sind noch unbekannt.

Touristenboot kentert auf Fluss in Südchile – mindestens sechs Tote

1/5 Chilenische Rettungskräfte suchen im Wasser nach Touristen. Foto: EMILIO TORRES

Das Boot soll überladen gewesen sein

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Beim Kentern eines Bootes voller Touristinnen und Touristen auf einem Fluss in Südchile sind nach Behördenangaben mindestens sechs Menschen gestorben. Die Nationalitäten der Opfer wurden nicht veröffentlicht.

Das Boot mit 32 Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern legte demnach am Sonntag in der Stadt Osorno ab und sank im Río Negro kurz vor Erreichen seines Ziels, des Hafens von Bahía Mansa. Es seien sechs Todesopfer bestätigt worden, teilte die chilenische Marine am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit.

Der Kapitän des Boots wurde den Angaben nach festgenommen. Der Staatsanwaltschaft zufolge war das Boot überladen, mehrere Passagiere trugen keine Rettungsweste.