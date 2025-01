Der Kabarettist und Comedian Dieter Nuhr kommt im Mai in die Schweiz. (Archivbild) Foto: MARCEL KUSCH

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Nuhr sei der Meister der komischen Zeitanalyse, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Er seziere die Gegenwart, stosse überall auf Absurditäten und Widersprüche und «schreinere daraus immer neue Pointen». Auch wenn sich die Welt «in fragwürdigem Zustand befindet», wenn Nuhr auf Tour geht, «wirkt sie brüllend komisch».

Nuhrs Ironie paare sich gerne mit grobem Unverständnis. Seine Fassungslosigkeit über den Zustand der Welt verarbeite er mit Sarkasmus. Seine Satire basiere auf Beobachtung, Staunen und Zu-Ende-Denken, wie es weiter hiess. Er nehme sein Publikum mit auf eine «höchst amüsante Reise durch ernste Zeiten». Und wenn er die Gegenwart seziere, schauten alle hin.

Es sei die Aktualität seines Witzes, die den 64-Jährigen einzigartig mache. Am Ende verlasse man den Auftritt wie nach einem Besuch beim Psychoanalytiker: «Die Probleme sind noch da, aber man hat gelernt, sie lachend zu ertragen.»

Am Freitag, 1. Mai, tritt Nuhr im Musical Theater Basel auf, am 2. Mai im Volkshaus Zürich und am 3. Mai im Theatersaal National in Bern.