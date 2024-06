13 Journalistinnen und Journalisten erhielten am Donnerstagabend in der Villa Römerhalde in Zofingen AG ihre Diplome. Sie haben erfolgreich den zweijährigen Lehrgang der Ringier Journalistenschule abgeschlossen.

Die Jubiläumsklasse der Ringier Journalistenschule. Oben von links nach rechts: Yara Vettiger, Sara Belgeri, Vanessa Nyfeler, Noemi Hüsser, Janik Leuenberger, Robin Bäni, Samuel Walder, Lea Oetiker, Anja Schäublin, Lena Madonna, Schulleiter Peter Hossli. Unten von links nach rechts: Nicolas Horni, Joschka Schaffner, Nicola Abt.

Während ihrer Ausbildung hatten sie Kontakt mit rund hundert Dozentinnen und Dozenten und erhielten Einblick in alle journalistischen Genres. Neben dem Unterricht arbeiteten die jungen Medienschaffenden auf den Redaktionen von Blick, «Beobachter», «Schweizer Illustrierte», «Handelszeitung» und Radio Energy.

Zudem absolvierten die Journalistinnen und Journalisten Praktika in externen Redaktionen wie «NZZ am Sonntag», «NZZ», Radio und Fernsehen SRF, «Spiegel», «Time Out New York», «Annabelle», «Hauptstadt», «Tages-Anzeiger», «Luzerner Zeitung» und «WoZ».

Schule feiert 50-Jahre-Jubiläum

Es sei ein Jahrgang mit hervorragenden Journalistinnen und Journalisten, sagt Peter Hossli, der als Schulleiter seinen ersten Jahrgang betreute. «Alle Absolventinnen und Absolventen haben eine Anschlusslösung, die meisten von ihnen innerhalb der Ringier-Gruppe.»

Peter Hossli hebt die Besonderheit dieses Jahrgangs hervor: «Zum einen schliesst diese Klasse im Jubiläumsjahr ab; Ringier gründete die Schule vor 50 Jahren und wird dies im Herbst mit einem grossen Fest feiern. Zum anderen brachte die generative künstliche Intelligenz die grösste Veränderung seit der Einführung des Personal Computers.» Auf diese Entwicklung habe die Schule im Lehrplan reagiert. «Aber letztlich geht es im Journalismus immer noch um zwei Dinge: Recherchieren und Schreiben», so Hossli. «Beides muss man können, um diesen Beruf auszuüben.»

Viele machten die Ausbildung beim Blick

Die Absolventinnen und Absolventen 2024 der Ringier Journalistenschule: Nicola Abt (Blick), Robin Bäni (Blick), Sara Belgeri (Blick), Nicolas Horni (Blick), Noemi Hüsser («Beobachter»), Janik Leuenberger (Blick), Lena Madonna («Handelszeitung»), Vanessa Nyfeler («Schweizer Illustrierte»), Lea Oetiker («Beobachter»), Joschka Schaffner (Blick), Anja Schäublin (Radio Energy), Yara Vettiger («Schweizer Illustrierte»), Samuel Walder (Blick).