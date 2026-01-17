DE
FR
Abonnieren

Jetzt greift die Polizei durch
Verhaftungen – keine grosse Gegenwehr der Demonstranten

Jetzt greift die Polizei an der WEF-Demo in Bern durch. Es kommt zu Verhaftungen, die Demonstrierenden leisten keine grosse Gegenwehr.
Publiziert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen