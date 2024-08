Implenia-Konzernchef tritt Ende März 2025 ab

Nach über sechs Jahren verlässt Implenia-Chef André Wyss per Ende März 2025 den Schweizer Baukonzern. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Jens Vollmar ernannt, der die Hochbaudivision leitet.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Bei Implenia kommt es zu einem Wechsel an der Spitze: Konzernchef André Wyss (58) tritt per Ende März 2025 zurück. «Ich habe entschieden, mich nach sechseinhalb Jahren bei Implenia im kommenden Frühjahr aus der operativen Tätigkeit zurückzuziehen und mein Wirken auf bestehende und neue Mandate zu fokussieren», erklärte Wyss in einem Communiqué vom Mittwoch.

Implenia sei nach einer umfassenden Transformation optimal aufgestellt, könne weiterhin profitabel wachsen und sei bereit für eine nächste Strategiephase, so Wyss weiter. Zu seinem Nachfolger hat der Verwaltungsrat Jens Vollmar (40) ernannt, der die Hochbaudivision Buildings leitet.

Verwaltungsratspräsident Hans Ulrich Meister (64) lobte Wyss: «Mit weitsichtigem und mutigem Handeln hat er Implenia zu einem finanziell gesunden, integrierten, multinationalen Bau- und Immobiliendienstleister geformt.» Die Gruppe sei hervorragend im Markt positioniert.

Rückläufiger Reingewinn im ersten Halbjahr 2024

Im ersten Halbjahr hat Implenia etwas mehr Umsatz und Betriebsgewinn erzielt. Unter dem Strich fiel der Reingewinn allerdings deutlich. Der Umsatz stieg um 1,2 Prozent auf 1,74 Milliarden Franken, wie der grösste Baukonzern der Schweiz in einem separaten Communiqué bekannt gab.

Der Betriebsgewinn (EBIT) legte um 1,0 Prozent auf 50,5 Millionen Franken zu. Der Reingewinn sank allerdings um knapp ein Fünftel auf 26,4 Millionen Franken.

Mit den Zahlen hat Implenia die Erwartungen der Analysten beim Umsatz getroffen, bei den Gewinnzahlen aber selbst die optimistischsten Prognosen überflügelt. An den bisherigen Finanzzielen hält Implenia fest.