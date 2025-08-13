Leblose Person bei Zermatt entdeckt

Auf einer Höhe von 3300 Metern wurde ob Zermatt eine leblose Person entdeckt. Rettungskräfte borgen die Leiche.

Die Leiche wurde bei der Testa del Leone entdeckt. Foto: Polizei Wallis

Janine Enderli Redaktorin News

Am Montag wurde an der Testa del Leone bei Zermatt eine leblose Person entdeckt.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation sowie die Kantonspolizei Wallis wurden am Abend informiert, nachdem die italienische Bergrettung der Guardia di Finanza im Rahmen einer Suchaktion kurz vor 16 Uhr im Gebiet der Testa del Leone auf Schweizer Boden die tote Person entdeckt hatte.

Identifikation steht aus

Das Opfer wurde im Anschluss durch die Einsatzkräfte mit einem Helikopter der Air Zermatt auf einer Höhe von etwa 3300 Metern geborgen.

Die formelle Identifikation des Opfers ist im Gange. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung zur Klärung des Hergangs eingeleitet.