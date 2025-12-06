Der US-Technologiekonzern Meta hat das für ein KI-gestütztes tragbares Aufnahmegerät bekannte Startup-Unternehmen Limitless übernommen. Der Instagram-Mutterkonzern gab den Zukauf am Freitag bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Wir freuen uns, dass Limitless zu Meta kommt, um unsere Arbeit am Bau KI-fähiger Wearables zu beschleunigen», erklärte ein Meta-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Als Wearables werden am Körper oder an der Kleidung getragene vernetzte Geräte wie smarte Armbanduhren bezeichnet.

Das Aushängeschild von Limitless ist der Pendant, ein Aufnahmegerät in Form eines schwarzen Ansteckers, der über eine Halskette oder an der Kleidung befestigt wird und Gespräche aufnimmt. Damit ist es laut Limitless möglich, «sich an alles zu erinnern, was man im Laufe des Tages gesagt hat, von persönlichen Besprechungen bis hin zu spontanen Gesprächen».

Nach Bekanntgabe des Kaufs durch Meta wurde der Verkauf des Geräts ausgesetzt. Die Firma war vor fünf Jahren gegründet worden und hat ihren Hauptsitz in Denver im US-Bundesstaat Colorado.

Limitless hat laut dem Finanzportal Pitchbook bislang 33 Millionen US-Dollar an Risikokapital eingesammelt, unter anderem von der Investmentgesellschaft Andreessen Horowitz und den Mitbegründern des KI-Entwicklers OpenAI Sam Altman und Greg Brockman. Bei einer Finanzierungsrunde im Jahr 2023 wurde das Unternehmen mit 368 Millionen Dollar bewertet.