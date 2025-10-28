Der Verpackungsspezialist SIG hat im dritten Quartal 2025 bei einem tieferen Umsatz einen Gewinneinbruch erlitten. Inklusive Restrukturierungskosten resultierten sogar tiefrote Zahlen.

Der Schaffhausesr Verpackungsspezialist SIG muss einen deutlichen Umsatzrückgang vermelden. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Darum gehts SIG verzeichnet Umsatzrückgang und bestätigt verhaltenen Ausblick für 2023

Restrukturierungsprogramm angekündigt, Fokus auf Kapitaldisziplin und Schuldenabbau

Q3-Nettoergebnis: -221,8 Millionen Euro, bereinigter Gewinn: 16,9 Millionen Euro Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In den Monaten Juli bis September sank der Umsatz von SIG um 6,7 Prozent auf 769 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Bereinigt um Währungseinflüsse und die Plastik-Preisentwicklung resultierte ein Rückgang von 4,3 Prozent.

Die Kunden hätten ihre Lagerbestände an die sich verschlechternde Konsumentenstimmung angepasst, begründet das Unternehmen den Rückgang. Davon waren laut den Angaben alle Regionen betroffen.

Die bereinigte EBITDA-Marge sank in der Folge auf 16,0 von 25,0 Prozent. Und der bereinigte Gewinn brach auf 16,9 von 77,5 Millionen Euro ein.

SIG hat vor kurzem ein grosses Restrukturierungsprogramm angekündigt. Dafür wurden im dritten Quartal Kosten von 320 Millionen verbucht, im vierten Quartal sollen es dann nochmals 40 Millionen sein.

Inklusive dieser Kosten resultierten rote Zahlen. Konkret kam das Q3-Nettoergebnis bei -221,8 Millionen zu liegen.

Mit den Halbjahreszahlen hat SIG die Erwartungen der Analysten (AWP-Konsens) beim Umsatz in etwa erfüllt, beim Reingewinn verfehlt.

Den Ausblick hat SIG bestätigt. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr nur noch mit einem leicht negativen bis flachen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen und Kunststoffpreisen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird nun ohne Berücksichtigung von Einmalbelastungen im Bereich von 24,0 bis 24,5 Prozent erwartet, inklusive von 21 Prozent. Deswegen und weil das Unternehmen den Fokus stärker auf Kapitaldisziplin und Schuldenabbau richten will, schlägt der Verwaltungsrat für 2025 weiterhin einen Dividendenverzicht vor.

Wichtiger als die heutigen Zahlen ist das Strategie-Update vom Donnerstag. Dann soll es aktualisierte Mittelfristziele geben. Dies kündigte das Unternehmen am 18. September im Rahmen einer Gewinnwarnung für das laufende Jahr an. Der neue Verwaltungsratspräsident Ola Rollén will dann ausserdem Details zu dem von ihm angestossenen Transformationsprogramm vorstellen.