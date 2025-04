Industrie ABB wächst im Startquartal 2025 leicht

ABB hat im ersten Quartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Der Auftragseingang zog im Vergleich zum Vorjahr stärker an. Die operative Gewinnmarge legte dank eines Immobilienverkaufs klar zu. Das Unternehmen will seine Roboter-Sparte separat an die Börse bringen.

