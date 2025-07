Die ABB-Roboterfamilie erhält Zuwachs. (Archivbild) Foto: Jens Schlueter

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die neuen Roboter werden in der Fabrik von Shanghai produziert, wie ABB am Mittwoch mitteilte. Sie decken demnach ein breites Spektrum an Automationsaufgaben ab. «Ideal» eigneten sie sich für den Einsatz in wachstumsstarken Sektoren wie Elektronik, der Konsumgüterbranche und der fertigenden Industrie.

Alle drei Robotertypen basieren auf der einheitlichen Steuerungsplattform Omnicore, die KI-, Sensor-, Cloud- und Edge-Computing-Systeme integriert und so die Entwicklung moderner und autonomer Roboteranwendungen ermöglicht. Finanzielle Angaben zu diesem laut ABB «strategischen Ausbau» werden keine gemacht.

ABB hat bekanntlich im April die Trennung vom Geschäft mit Robotern angekündigt. Die Division Robotics soll über ein Spin-off als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht und der Erlös daraus den Aktionären als Sachdividende ausbezahlt werden, wie einst bei Accelleron.

Die Aktionäre sollen an der Generalversammlung 2026 über den 100-prozentigen Spin-off der Division befinden. Die Transaktion ist für das zweite Quartal 2026 vorgesehen. Robotics beschäftigte zuletzt rund 7000 Mitarbeitende und erzielte 2024 einen Umsatz von 2,3 Milliarden US-Dollar, etwa 7 Prozent des Konzernumsatzes.

In den Medien wurde indes auch schon über die Möglichkeit eines Verkaufs spekuliert.