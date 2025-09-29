DE
Heftiger Crash bei Gutenswil in einer Kurve
In Kurve kollidiert
Heftiger Crash bei Gutenswil
Ein 41-jähriger Autofahrer geriet am Montagmorgen in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Er kollidierte frontal mit einem Lastwagen und wurde schwer verletzt.
