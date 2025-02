In einem Hotelzimmer in Grandson VD brach am Mittwoch ein Feuer aus. Eine Person kam dabei ums Leben. Die Polizei ermittelt.

Die Identität des Opfers wird derzeit ermittelt. Foto: Keystone/LAURENT GILLIERON

Valentin Köpfli

Rettungskräfte wurden am Mittwoch wegen eines Brandes in einem Hotelzimmer in Grandson VD angefordert. Als die Feuerwehr den Brand schliesslich eindämmen konnte, entdeckte sie in dem Zimmer eine tote Person. Die Identität des Opfers wird derzeit ermittelt. Die anderen Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung blieben unverletzt. Sie wurden evakuiert und umgesiedelt.

Die Staatsanwaltschaft leitete eine strafrechtliche Untersuchung ein. Sie hat die Ermittlungen der Brandschutzeinheit und der Kriminalpolizei der Waadtländer Sicherheitspolizei anvertraut. Fünf Polizeipatrouillen, ein Krankenwagen und die örtliche Feuerwehr standen im Einsatz.