Im Luganersee wurde am Donnerstag der leblose Körper eines 83-jährigen Mannes geborgen.

Mann (†83) in Luganersee geborgen

Mann (†83) in Luganersee geborgen

In 13 Metern Tiefe gefunden

In 13 Metern Tiefe gefunden

Liza Mia Stoll Redaktorin News-Desk

Die Kantonspolizei teilt mit, dass am Mittwoch kurz nach 18 Uhr in Figino das Verschwinden eines 83-jährigen deutschen Staatsbürgers mit Wohnsitz in der Gegend von Lugano im Gewässer des Ceresiosees gemeldet wurde.

Die Suchaktionen begannen in kurzer Zeit und Beamte der Kantonspolizei sowie unterstützend die Polizei der Stadt Lugano sowie die Schweizerische Rettungsgesellschaft Lugano griffen vor Ort ein. Der leblose Körper des Mannes wurde heute kurz nach 11.30 Uhr etwa 30 Meter vom Ufer entfernt und in einer Tiefe von etwa 13 Metern geborgen.