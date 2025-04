Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site kauft den Hauptsitz des Prüf- und Inspektionskonzerns SGS in Genf. Das Gebäude soll nun umgebaut und neu vermietet werden.

Swiss Prime Site kauft früheren SGS-Hauptsitz in Genf

Der Immobilienkonzern SPS Swiss Prime Site kauft den Hauptsitz des Prüf- und Inspektionskonzerns SGS in Genf. (Archivbild) Foto: MARTIAL TREZZINI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

SGS hatte unlängst die Hauptsitzverlegung von Genf nach Baar im Kanton Zug beschlossen und hat die Immobilie daher veräussert, wie SPS am Freitag mitteilte. In Baar werde SGS als alleiniger Mieter ab April 2025 in ein Gebäude von SPS einziehen.

Der endgültige Auszug aus der Büroliegenschaft am «Place des Alpes» in Genf werde voraussichtlich Ende 2025 geschehen. Nach dem Auszug werde SPS die Liegenschaft für mehrere Mieter neu positionieren, heisst es weiter.

Der Immobilienkonzern geht davon aus, dass nach Umbauarbeiten ab Mitte 2026 rund 5800 Quadratmeter für etwa 300 Mitarbeitende zur Verfügung stehen werden. Man habe bereits erste Vorgespräche durchgeführt - das Interesse sei gross. Swiss Prime Site rechnet mit möglichen Mieteinahmen von rund 3,5 Millionen Franken pro Jahr.

Der grösste börsennotierte Schweizer Immobilienkonzern hatte Ende Februar mit einer Aktienplatzierung das Kapital um 300 Millionen Franken erhöht und seinerzeit angekündigt, das Geld werde für geplante Akquisitionen gebraucht. Dies sei nun der erste Schritt gewesen, so SPS.