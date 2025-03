Mieter in der Schweiz bevorzugen nachhaltige Wohnungen. Die Zahlungsbereitschaft dafür unterscheidet sich allerdings je nach Einkommen, wie eine neue Studie der Universität St. Gallen zeigt.

Viele Mieterinnen und Mieter sind gemäss einer Studie bereit, einen Aufpreis für nachhaltige Wohnungen zu bezahlen oder sich am Bau einer Solaranlage zu beteiligen. (Archivbild) Foto: JULIEN GRINDAT

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Schweizer Mieter schätzen Wohnungen mit guter Wärmedämmung. Und bei den Heizsystemen sind Wärmepumpen deutlich beliebter als Öl und Gas. Im Schnitt wären Mieter bereit, für eine sehr gut isolierte Wohnung monatlich rund 4 Franken pro Quadratmeter mehr zu bezahlen als für eine Wohnung, die nur gut isoliert ist.

Befragte mit einem Haushaltseinkommen von weniger als 4500 Franken würden im Schnitt pro Quadratmeter 3,30 Franken mehr für eine solche Wohnung bezahlen. Bei Menschen mit einem mittleren Einkommen (4501 bis 9000 Franken) ist die Zahlungsbereitschaft ähnlich hoch. Zahlungskräftige Haushalte mit einem Einkommen von über 9000 Franken würden sogar einen Aufpreis von über 6 Franken pro Quadratmeter Wohnfläche bezahlen.

Zahlungsbereitschaft zeigt sich auch bei Solaranlagen. 56 Prozent der Studienteilnehmer wären bereit, in eine Solaranlage auf dem Dach der Mietwohnung zu investieren.

Der Wille, sich am Bau finanziell zu beteiligen, ist bei Haushalten mit einem Einkommen von über 9000 Franken am höchsten (72%). Allerdings wären auch 46 Prozent der Personen mit einem mittleren und 54 Prozent der Personen mit einem tiefen Einkommen bereit, einen Beitrag an die Installation einer Solaranlage zu zahlen.

«Wie bei allen Untersuchungen mit bekundeten Präferenzen ist bei der Interpretation dieser Werte zu beachten, dass die am Markt realisierte Zahlungsbereitschaft von weiteren Faktoren beeinflusst wird», erklärt Studienautor Rolf Wüstenhagen auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Als Beispiele nennt er etwa das Angebot und die Nachfrage auf dem lokalen Wohnungsmarkt sowie die Lage der Wohnung.

Für die Untersuchung wurden über 1000 Mieter aus der Schweiz befragt. Die Ergebnisse sind gemäss Studienautoren repräsentativ.