Ein schwerer Unfall sorgte am Freitagmorgen für einen Polizeieinsatz in Rüti ZH. Eine 76-jährige Autofahrerin erfasste einen gleichaltrigen Velofahrer in einem Kreisel. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

1/4 Bei dem Kreisel im Rüti ZH kam es zu einem heftigen Unfall. Foto: BRK News

In Rüti ZH ist es am Freitag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine 76-jährige Autofahrerin wollte in einen Kreisel einbiegen als sie aus noch unbekannten Gründen einen Velofahrer (76) erfasste. Durch die Kollision sei der Mann gestürzt und habe sich «sehr schwere Verletzungen» zugezogen, sagt Ralph Hirt, Mediensprecher der Kantonspolizei Zürich, gegenüber BRK News.

Der Mann musste ins Spital gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Der Unfall habe zu beträchtlichen Einschränkungen im Verkehr geführt.