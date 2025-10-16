Die Hackergruppe Akira hat in der Schweiz rund 200 Unternehmen mit Ransomware angegriffen und Schäden in Millionenhöhe verursacht. Die Bundesanwaltschaft ermittelt in Zusammenarbeit mit internationalen Behörden.

Darum gehts Hackergruppe Akira intensiviert Aktivitäten in der Schweiz, 200 Unternehmen betroffen

Akira nutzt doppelte Erpressung mit eigens entwickelter Software und IT-Infrastruktur

Die Hackergruppe Akira hat ihre Aktivitäten in der Schweiz intensiviert. Rund 200 Unternehmen wurden Opfer von Ransomware-Angriffen. Der Schaden beläuft sich derzeit auf mehrere Millionen Schweizer Franken und weltweit auf mehrere hundert Millionen Dollar.

Seit April vergangenen Jahres führt die Bundesanwaltschaft (BA) ein Strafverfahren, wie der Bund am Donnerstag mitteilte. Die Ermittlungen werden unter Koordination des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Cybersicherheit (Bacs) und den Behörden verschiedener mitwirkender Länder geführt.

Die Hackergruppe Akira tauchte im März 2023 erstmals auf. Sie arbeitet mit spezieller und eigens entwickelter Software und verfügt über eine IT-Infrastruktur, die international über mehrere Länder verteilt ist. Dabei praktiziert sie die sogenannte doppelte Erpressung, bei der Daten des Opfers zuerst entwendet und dann verschlüsselt werden. Danach wird Lösegeld gefordert, oder die Daten werden im Darknet veröffentlicht.