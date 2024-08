Gut sichtbar Nordlicht und Sternschnuppen am Schweizer Nachthimmel

In diesem Jahr sind die Voraussetzungen zum Beobachten von Sternschnuppen besonders gut. Bis am 15. August zählt der Meteorstrom der Perseiden zu den Höhepunkten am Himmel. Etliche Gemeinden schalten deshalb nachts die öffentliche Beleuchtung ab.