Wegen ausströmenden Gases aktivierte der spanische Zivilschutz in der Region Barcelona einen Notfallplan. Zuvor war es in einer Industriehalle zu einem Grossbrand gekommen. Chemische Stoffe setzten sich frei. Insgesamt sind 150'000 Menschen betroffen.

Ein Grossbrand in einem Industrielager für Schwimmbadreinigungsmittel in der spanischen Region Barcelona hat eine riesige Chlorgaswolke verursacht. Insgesamt sind fünf Gemeinden betroffen. Das Gas bedroht insgesamt fünf Gemeinden. Der Zivilschutz hatte die Bevölkerung des Gebiets (ca. 150'000 Menschen) heute früh per Mobiltelefon aufgefordert, ihre Wohnungen und Arbeitsplätze nicht zu verlassen, bis sich die Chemikalie aufgelöst hat, schreibt die spanische Zeitung «El País». Es wurde ein Notfallplan ausgerufen.

Der Brand konnte zwar unter Kontrolle gebracht werden, ist aber noch nicht gelöscht. Aus diesem Grund besteht die Bedrohung weiterhin. Die Anwohner sollen die Fenster und Türen schliessen und Lüftungen ausschalten.

Diese Symptome drohen

Ansonsten drohen Beschwerden wie eine Reizung der Atemwege oder Rötungen, heisst es. Laut «El País» gab es bisher noch keine medizinischen Notfälle aufgrund des Vorfalls.

In der Halle sollen rund 700 Tonnen chlorhaltige Schimmbadreinigungsmittel gelagert worden sein. Um 2.30 Uhr sei das Feuer ausgebrochen.

