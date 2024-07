Bei den Euromillions hat am Dienstag niemand die richtige Zahlenkombination gespielt. Die Gewinn-Nummern wären 2, 7, 34, 35 und 46 sowie die Sterne 6 und 8 gewesen.

Niemand hat am Dienstag im Spiel Euromillions die richtigen Zahlen und Sterne getippt. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Für die nächste Ziehung vom Freitag befinden sich im Jackpot 37 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter in der Schweiz und in Liechtenstein.

