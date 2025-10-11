Der Euro-Millions-Jackpot ist geknackt

Eine Gewinnerin oder ein Gewinner aus Grossbritannien kann sich über den Jackpot von 27,67 Millionen Franken freuen.

Ein Glückspilz aus Grossbritannien hat die Kreuzchen am richtigen Ort gesetzt. (Themenbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler aus Grossbritannien hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 27,67 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 6, 7, 17, 20 und 21 sowie die Sterne 1 und 10.

Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken, wie Swisslos mitteilte. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.