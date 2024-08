Laut staatlichen Medien hätten Häftlinge in einem russischen Gefängnis in Surowikino Geiseln genommen und mindestens einen Gefängnismitarbeiter getötet.

Hier soll man den angeblichen Angriff auf den Gefängniswärter sehen.

Eine Gruppe von Häftlingen hat am Freitag in einem Gefängnis in der russischen Region Wolgograd Geiseln genommen. Dabei soll mindestens ein Gefängnismitarbeiter getötet worden sein, wie staatliche Medien berichteten.

Ein in den russischen sozialen Medien kursierendes Video zeigt angeblich mindestens zwei Angreifer, von denen einer angab, Kämpfer des Islamischen Staates (IS) zu sein. Laut Medienberichten hätten sie die Kontrolle über das Gefängnis in Surowikino übernommen. Mindestens vier uniformierte Gefängnisbeamte waren in dem Video zu sehen, die in Blutlachen lagen oder sassen.

«Während einer Sitzung einer Disziplinarkommission nahmen Verurteilte das Personal der Justizvollzugsanstalt als Geiseln», teilte der Gefängnisdienst in einer Erklärung mit. «Es werden derzeit Massnahmen ergriffen, um die Geiseln zu befreien. Es gibt Verletzte.»