DE
FR
Abonnieren

Fussball statt Hilfsflotte
Video zeigt angeblich Gaza-Aktion

Video zeigt Gala-Meisterfeier, anstatt Gaza-Hilfsflotte.
Publiziert: vor 50 Minuten
|
Aktualisiert: vor 45 Minuten
Teilen
Heiss diskutiert
    Meistgelesen