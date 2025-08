An den Autos entstand hoher Sachschaden. Foto: Kantonspolizei Thurgau

Eine 71-jährige Autofahrerin war am Montag kurz vor 14.30 Uhr in Altnau TG unterwegs. Bei einer Kreuzung kollidierte sie mit einem Auto, das auf der Scherzingerstrasse in Richtung Güttingen fuhr. Gegenüber den Einsatzkräften der Kantonspolizei Thurgau gab sie an, das Stopsignal übersehen zu haben.

Die 71-Jährige und ihre gleichaltrige Beifahrerin wurden vom Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gebracht. Die Insassen des anderen Autos, ein 41-jähriger Mann sowie zwei Mädchen im Alter von 6 und 2 Jahren, wurden mit leichten respektive unbestimmten Verletzungen hospitalisiert. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Franken.