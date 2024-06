Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau haben einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der Mitte Juni in Sulgen ausserorts mit 152 km/h unterwegs war. Der Führerausweis des 27-Jährigen wurde eingezogen.

Raser war mit 152 km/h ausserorts in Sulgen TG unterwegs

Stolze 67 Kilometer pro Stunde zu viel hatte ein 27-Jähriger Mitte Juni im Thurgau auf dem Tacho.

Natalie Zumkeller Praktikantin News

Die Verkehrspolizei der Kantonspolizei Thurgau führte am 14. Juni auf der Nebenstrasse von Sulgen TG nach Riedt TG Geschwindigkeitskontrollen durch. Kurz nach 23.30 Uhr fuhr ein Autofahrer mit 152 km/h an der Geschwindigkeitsmessanlage vorbei. Nach Abzug der Sicherheitsmarge überschritt der Fahrer die Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h um 67 km/h, was einem Raserdelikt entspricht.

Der 27-jährige Schweizer wurde bei der Staatsanwaltschaft Bischofszell zur Anzeige gebracht. Sein Auto wurde sichergestellt. Der Führerausweis wurde zuhanden des Strassenverkehrsamtes eingezogen.