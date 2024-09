Frau (35) kann sich retten Auto auf Gleis in Auboranges FR von Zug erfasst

Eine 35-jährige Autofahrerin hat am Dienstagabend in Auboranges FR bei einem Bahnübergang ein blinkendes Lichtsignal übersehen und ist zwischen die Schranken geraten. Bevor der Zug ihr Auto erfasste, konnte sie sich in Sicherheit bringen, wie die Polizei mitteilte.