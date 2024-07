Die besten Schweizer Pressebilder 2023 sind ab Mittwoch in der Schweizerischen Nationalbibliothek in Bern zu sehen. Sie erlauben eine Rückschau auf das vergangene Jahr, wie das Museum am Dienstag mitteilte.

1/2 Die chinesische Pianistin Yuja Wang trat im Juli 2023 am Verbier Festival auf. Das Bild zeigt die Künstlerin während einer Probe auf der Bühne.

Die Ausstellung «Swiss Press Photo 24» der Fondation Reinhardt von Graffenried ist in die Kategorien Aktualität, Alltag, Schweizer Geschichten, Porträt, Sport und Ausland gegliedert. Raum erhält zudem der «Swiss Press Photographer of the Year», NZZ-Fotograf Dominic Nahr, mit seinen Reportagen aus Krisengebieten.

In der Kategorie Aktualität reicht der Bogen vom Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron über die Bundesratswahlen bis zum Ende der Credit Suisse. Menschen, die auf einem Campingplatz leben, werden in der Kategorie Alltag gezeigt. Platz findet auch der Freitod eines alten Mannes mit der Sterbehilfe-Organisation Exit.

In der Kategorie Schweizer Geschichte ist eine Bildserie zu sehen, die sich um einen 2012 am Walensee spurlos verschwundenen Mann dreht. In der Kategorie Porträt gibt es unter anderem Schwarz-Weiss-Aufnahmen der Pianistin Yuja Wang am Verbier Festival.

Die Kategorie Sport ist von Gegensätzen geprägt - humorvollen Bildern zum Hobby Horsing steht eine Fotoserie von der Tour de Suisse gegenüber, an der um den tödlich verunfallten Radrennfahrer Gino Mäder getrauert wird. In der Kategorie Ausland findet sich etwa eine Reportage zum Erdbeben in Marokko.

Die Ausstellung in der Nationalbibliothek ist bis 11. Oktober zu sehen.