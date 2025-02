Eine 70-jährige Bewohnerin eines brennenden Bungalows auf einem Campingplatz in Estavayer-le-Lac hat am Freitagabend eine Rauchgasvergiftung erlitten. Weil das Feuer auf ein Nachbarhaus übergriff, musste für dessen Bewohnerin eine neue Unterkunft organisiert werden.

70-Jährige bei Brand eines Bungalows in Estavayer-le-Lac verletzt

Bei einem Feuer auf einem Campingplatz in Estavayer-le-Lac FR ist am Freitag ein Bungalow komplett zerstört und ein weiteres Gebäude beschädigt worden. Foto: Kantonspolizei Freiburg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das Feuer sei gegen 22.30 Uhr gemeldet worden, schrieb die Freiburger Kantonspolizei am Samstag. Es drohte, auf die benachbarten Wohnhäuser überzugreifen.

Einsatzkräfte hätten die Flammen zwar rasch unter Kontrolle bringen können, hiess es. Der Bungalow sei aber komplett zerstört, ein benachbartes Haus beschädigt worden.

Bewohnerin erleidet Rauchgasvergiftung

Die Bewohnerin des Bungalows, eine 70-jährige Frau, konnte sich gemäss weiteren Angaben rechtzeitig retten. Sie erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde von Sanitätern in ein Spital gebracht. Die Bewohnerin des beschädigten Nachbarhauses sei anderweitig untergebracht worden.

Wegen des Brandes mussten die Einsatzkräfte die Stromversorgung zwischenzeitlich unterbrechen. Das Netz sei aber noch in der Nacht wiederhergestellt worden. Die Ermittlungen zum Fall dauern an, wie die Polizei am Samstag weiter schrieb.