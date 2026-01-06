Die Genfer Schauspielerin Claude-Inga Barbey ist am Samstag im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Die Autorin und Komikerin verkörperte unter anderem Monique aus dem Paar «Bergamote» sowie Manuela, eine Putzfrau mit bissigem Humor.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Claude-Inga Barbey, die Westschweizer Schauspielerin und Komikerin, ist mit 64 Jahren an einer Krebserkrankung gestorben. Frédéric Hohl, ein Freund der Schauspielerin, bestätigte den am Dienstag zunächst von «Le Temps» gemeldete Tod der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Hohl ist der Produzent der Revue genevoise, das letzte Theaterstück, das Barbey mitverfasst und inszeniert hatte. Er würdigte ihr «riesiges Herz» und zeigte sich beeindruckt von ihrem «unglaublichen Schreibtempo».

Barbey war 2016 eine der Trägerinnen des Schweizer Fernsehfilmpreises. Sie wurde im Rahmen der Solothurner Filmtage als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle als Krankenschwester in der Serie «Anomalie» ausgezeichnet.

Barbey wurde in Genf geboren, wo sie später die Hochschule für Schauspielkunst absolvierte. Nachdem sie an Radio- und Fernsehsendungen (Les Dicodeurs, Cinq sur cinq und Le Fond de la corbeille) teilgenommen hatte, schuf sie gemeinsam mit Patrick Lapp das Paar Monique und Roger in der Sendung «Bergamote».