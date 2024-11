Fluchtgut-Fall im Kunstmuseum Basel Erben eines jüdischen Kunstsammlers entschädigt

Das Kunstmuseum Basel entschädigt die Erbinnen eines jüdischen Sammlers für ein 1933 in Not verkauftes Gemälde von Camille Pissarro. Das Museum hatte das Bild erst vor rund drei Jahren als Schenkung entgegennehmen können, wie das Kunstmuseum am Donnerstag mitteilte.