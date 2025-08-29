Im Schweizer Handelsregister sind im August 2025 mehr Firmen eingetragen worden als im Vorjahresmonat. Trotz des saisonalen Rückgangs gegenüber Juli zeigt sich damit ein positiver Trend.

Schweizer Gründungsboom hält an - mehr Firmengründungen im August

Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Konkret wurden 3856 neue Firmen eingetragen, wie Help.ch am Freitag mitteilte. Das sind 8 Prozent mehr als im August 2024. Gegenüber dem starken Vormonat Juli 2025 entspricht dies allerdings einem Rückgang um 23 Prozent.

Im Fürstentum Liechtenstein wurden 51 neue Unternehmen gegründet, was einem Rückgang von 27 Prozent gegenüber Juli entspricht.