Die SIX übernimmt einen Börsendienstleister in Grossbritannien. Mit der Übernahme von Aquis Exchange in London wird die Schweizer Börsenbetreiberin künftig auch ein sogenanntes multilaterales Handelssystem (MTF) unterhalten und betritt damit ein neues Gebiet.

Schweizer Börse SIX kauft Aquis Exchange in London

Schweizer Börse SIX expandiert mit Übernahme von Aquis Exchange in Grossbritannien (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

Die SIX-Gruppe und Aquis hätten sich auf die Konditionen eines Barangebots geeinigt, heisst es in einer Mitteilung der SIX vom Montag. Die SIX werde das gesamte ausgegebene und noch auszugebende Aktienkapital von Aquis erwerben. Im Rahmen des Angebots stünden den Aquis-Aktionären 727 Pence pro Aktie in bar zu. Der Kaufpreis für das gesamte Aktienkapital beläuft sich damit auf rund 207 Millionen britische Pfund.

Die 2012 gegründete Aquis mit Hauptsitz in London und einem EU-Standort in Paris ist den Angaben zufolge in mehreren Geschäftsbereichen tätig. Das Unternehmen betreibt ein multilaterales Handelssystem (MTF) für Aktien in 16 europäischen Märkten ("Markets"), lizenziert ihre eigenen Marktinfrastrukturtechnologien an externe Kunden ("Technologies"), betreibt einen Primärmarkt für KMU und Wachstumsunternehmen in Grossbritannien ("Stock Exchange") und bietet Marktdaten an, die aus den Handelsaktivitäten von den Bereichen «Markets» und «Stock Exchange» abgeleitet werden ("Data").

Mit der Akquisition werde die SIX zu einer paneuropäische Börsengruppe mit traditionellen Börsen und einem MTF-Geschäft, heisst es weiter. MTFs sind von Börsen oder Wertpapierfirmen betriebene Handelssysteme, an denen Aktien und andere Finanzinstrumente gehandelt werden, die keinen gesetzlich geregelten Zulassungsvoraussetzungen oder Transparenzpflichten unterliegen.

Die letzte grosse Übernahme im Börsenbereich war die Bolsas y Mercados Españoles (BME). Die SIX hatte die spanische Börse im Sommer 2020 für rund 2,6 Milliarden Euro gekauft.