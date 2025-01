Film Story von «Game of Thrones»-Autor kommt in die Schweizer Kinos

Mit der TV-Serie «Game of Thrones» wurde der Fantasyautor George R. R. Martin weltberühmt. Nun wurde erneut ein Werk von ihm verfilmt – fürs Kino. «In the Lost Lands» läuft ab 6. März in den Deutschschweizer Kinos.