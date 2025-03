Film Schweizer Jugendfilmtage mit Weltpremiere eröffnet

Die Schweizer Jugendfilmtage sind am Mittwoch in Zürich unter anderem mit der Weltpremiere des Films «Cope» von Alice Coleman eröffnet worden. Bis am Sonntag werden an den Filmtagen 48 Produktionen gezeigt, wie die Veranstalter mitteilten.

Publiziert: vor 39 Minuten