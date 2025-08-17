Das amerikanisch-asiatische Drama «Rosemead» des Regisseurs Eric Lin hat den Publikumspreis des Locarno Film Festivals erhalten. Die Auszeichnung wurde am Samstag während der offiziellen Zeremonie im GranRex verliehen.

Lucy Liu gewann in Locarno mit "Rosemead" den Publikumspreis. Foto: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Für Filmemacher und Verleiher ist dieser Preis ein starkes Signal für internationalen Erfolg, da die Anerkennung des Locarneser Publikums oft ein Synonym für ein breites zukünftiges Echo ist», schrieb das Festival in einer Mitteilung.

Der auf der Piazza Grande als Vorpremiere gezeigte Film «Rosemead» ist ein Drama über eine chinesische Immigrantenmutter, die an Krebs im Endstadium leidet und zudem dafür kämpft, ihren an Schizophrenie leidenden Sohn zu schützen. «Die Geschichten von Joe und Irene mussten von innen gesehen werden, da sie emotional tief verwurzelt sind», sagte Lin. Der Film beruht auf einer wahren Geschichte.

Die Schauspielerin Lucy Liu, Hauptdarstellerin und Produzentin des Films, wollte diese Geschichte auf die Leinwand bringen, um über psychische Gesundheit zu sprechen. «Es gibt so viel Scham, die mit diesem Thema verbunden ist. Dieser Film soll uns daran erinnern, dass wir Menschen sind und dass wir Verbindungen brauchen», sagte sie in Locarno.

Sie erklärte, dass diese Rolle sie dazu gebracht habe, andere Dimensionen ihres Spiels zu erforschen. Sie spricht Mandarin und imitiert den Akzent einer chinesischen Immigrantin. «Es war eine echte schauspielerische Herausforderung. Aber es war auch eine Art, meine Herkunft zu ehren.»

Lin lobte die künstlerische Leistung der amerikanischen Schauspielerin: «Sie war unglaublich, sie hat sich der Rolle völlig hingegeben», führte er aus. Er glaubte, dass Liu sich von ihr bekannten Menschen inspirieren liess, um insbesondere die Körperlichkeit und die Gesten der Kranken nachzuahmen. «Zweimal haben wir nur einen Take gedreht, weil man nicht mehr verlangen konnte, es war überwältigend», so der Regisseur weiter.

Das nächste Filmfestival von Locarno findet vom 5. bis 15. August 2026 statt.