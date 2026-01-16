Die insgesamt 9,85 Millionen verzeichneten Eintritte entsprechen einem Rückgang von 7,5 Prozent. Der Grund: Wegen der Hollywood-Streiks sind weniger Mainstream-Blockbuster in die Kinos gekommen.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Eintrittszahlen sind mit Ausnahme der Corona-Jahre die niedrigsten seit 2016, wie aus den am Freitag von Pro Cinema, dem Schweizerischen Verband für Kino und Filmverleih, veröffentlichten «provisorischen» Zahlen hervorgeht. Im Jahr 2016 hatte die Kinos noch 13,7 Millionen Eintritte registriert. Die 9,85 Millionen Eintritte im 2025 generierten Box Office-Einnahmen in der Höhe von rund 161 Millionen Franken.

Der Rücklauf wird mit dem ausgedünnten Angebot an US-amerikanischen Mainstream-Filmen begründet. Vor allem bedingt durch die Hollywood-Streiks seien weniger dieser Blockbuster in die Kinos gekommen. Wie wichtig diese für die Statistik sind, zeigt sich in der Film-Hitparade, wo sich zum Beispiel «Avatar: Fire an Ash» in der kurzen Zeit vom 17. Dezember bis zum Jahresende mit rund 314'000 Eintritten bereits eine Spitzenposition einnehmen konnte.

In der französischsprachigen Schweiz war der Rückgang der Kinoeintritte mit einem Minus von 15,6 Prozent deutlich stärker als in der Deutschschweiz, wo ein Minus von 3,1 Prozent registriert wurde. Dazwischen lag die italienischsprachige Schweiz mit einem Minus um 10,7 Prozent.

In der französischsprachigen Schweiz wirke sich der Mangel an beliebten französischsprachigen Filmen negativ aus. In der Deutschschweiz hingegen sorgten deutschsprachige Filme wie «Heldin», «Hallo Betty» und «Das Kanu des Manitu» für gute Eintrittszahlen.

In den grossen Städte der Deutschschweiz konnte die Kinobilanz mit einem leichten Plus von 0,5 Prozent positiv abgeschlossen werden. Die Anzahl der Kinosäle ist stabil geblieben.

Der Schweizer Film hat gemäss Mitteilung ein gutes Jahr hinter sich. Er war mit knapp 985'000 Eintritten mit einem Marktanteil von 9,2 Prozent um 2,1 Prozent erfolgreicher als im Jahr zuvor. Spitzenreiter war der Film «Heldin» mit 204'700 Eintritten, was ihm Platz 9 auf der Jahresrangliste einbrachte.

Die Gesamtliste wurde gemäss der Statistik von «Lilo & Stich (Live Action)» mit 349'600 Eintritten, gefolgt von «Zootopia 2» mit 347'800 und «Avatar: Fire and Ash» mit 314'000 Eintritten.