Unter Erwähnung der Tragödie von Crans-Montana hat Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Mittwochabend die 61. Solothurner Filmtage eröffnet. In einem Jahr, das mit einem Trauertag von solchem Ausmass begonnen habe, sei sie umso dankbarer, hier zu sein.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Filmtage sind Orte der Überraschung.» Man wisse nie, was man zu sehen bekomme, sagte Baume-Schneider weiter und verwies auf den Eröffnungsfilm «The Narrative» von Bernard Weber und Martin Schilt.

Der Dokumentarfilm, der für den diesjährigen Prix de Soleure nominiert ist, erzählt die Geschichte des ghanaischen Investmentbankers und ehemaligen Angestellten der Schweizer Grossbank UBS, der als noch junger Trader die Verantwortung für den Verlust von 2,3 Milliarden Dollar übernahm.