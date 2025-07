Der Tessiner Regisseur Marcel Barelli wird mit dem Locarno Kids Award 2025 ausgezeichnet. Den Preis wird er auf der Piazza Grande am 12. August entgegen nehmen. (Archivbild) Foto: ALESSANDRO DELLA VALLE

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der Tessiner Regisseur «hat sich als eine der vielversprechendsten und originellsten Stimmen des Schweizer und internationalen Animationskinos etabliert», schrieb das Locarno Film Festival in einer Mitteilung von Mittwoch.

Im Laufe seiner Karriere hat Barelli kurze Animationsfilme geschaffen, die sich mit den Beziehungen zwischen Mensch, Tier und Natur auseinandersetzen. 2022 gewann er mit «Dans la nature» den Schweizer Filmpreis für den besten Animationsfilm.

«Mary Anning» hat im Juni auf dem Internationalen Trickfilmfestival in Annecy (F) Weltpremiere gefeiert. Der Film erzählt die Geschichte der zwölfjährigen Mary, die nach dem Tod ihres Vaters zwischen Fossilien und neuen Freundschaften die Kraft des Wissens entdeckt. Der Film ist eine Hommage an die britische Paläontologin, die Anfang des 19. Jahrhunderts zur Vorreiterin des Fachgebiets wurde.

Für Barelli «bestehen Kino und Animation aus dem gleichen Stoff wie die Träume, die uns am meisten bedeuten», lässt sich Giona Nazzaro, der künstlerische Leiter des Festivals in der Mitteilung zitieren. Den Locarno Kids Award wird Barelli am 12. August auf der Piazza Grande entgegen nehmen. Die 78. Ausgabe des Locarno Film Festivals findet vom 6. bis 16. August statt.